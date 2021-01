Luigi De Magistris candidato governatore della Regione Calabria

19 gennaio 2021 a

Adesso è ufficiale: Luigi De Magistris, attualmente sindaco di Napoli, si candida a presidente della Regione Calabria. Lo ha annunciato lui stesso che oggi, 19 gennaio, è proprio in Calabria. Nell'arco della giornata è atteso nelle città di Cosenza e Rende dove ha in programma una serie di incontri politici proprio in vista dell'inizio della campagna elettorale per le regionali. I calabresi dovrebbero essere chiamati alle urne l'11 aprile. Nelle settimane scorse durante una puntata di Non è l'Arena, su La7, Massimo Giletti aveva chiesto al primo cittadino di Napoli se corrispondeva al vero l'ipotesi di una sua candidatura e De Magistris aveva fatto capire che al momento era una ipotesi.

