Nunzia De Girolamo, ex ministro sposata con Francesco Boccia: una figlia e la passione per il ballo

Nunzia De Girolamo, classe 1975, nata a Benevento, ex deputata di Forza Italia, è un avvocato ex ministro per le Politiche agricole nel governo Letta (2013/14). Fu eletta alla Camera nel 2008 con il Pdl.

Nunzia De Girolamo è sposata dal 2011 con il deputato pugliese del Pd, dal 2019 Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. Il matrimonio si è celebrato il 23 dicembre e il 9 giugno 2012 è nata la figlia della coppia: Gea.

Nell’ottobre 2020 è risultata positiva al Covid-19 e ha dovuto sottostare a una quarantena forzata per un periodo nella propria abitazione. Ha partecipato a Ballando con le stelle.

