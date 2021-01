Crisi governo, Conte al Senato: "Da Italia Viva attacchi scomposti, adesso voltare pagina" | Video

19 gennaio 2021 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento in Aula al Senato questa mattina martedì 19 gennaio, ha attaccato Italia Viva che con le dimissioni dall'esecutivo ha creato la crisi di governo.

"Al culmine di alcune settimane di attacchi anche mediatici molto aspri, devo dirlo a volte anche scomposti, alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato e poi confermato di volersi smarcare da questo percorso comune", ha affermato il premier.

"Arrivati a questo punto - rimarca Conte - non si può cancellare quel che è accaduto o pensare di poter recuperare quel clima di fiducia e quel senso di affidamento che sono condizioni imprescindibili per poter lavorare, tutti insieme, nell’interesse del Paese. Adesso si volta pagina. Questo Paese merita un governo coeso, dedito a tempo pieno a lavorare esclusivamente per il benessere dei cittadini e per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale e una incisiva ripresa della nostra economia".

