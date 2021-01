Morto Emanuele Macaluso, storico dirigente comunista, parlamentare per sette legislature

19 gennaio 2021 a

E' morto Emanuele Macaluso, aveva 96 anni, era nato a Caltanisetta il 21 marzo 1924. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, anche se non ha mai perso lucidità. Grande giornalista, attento analista politico, è stato uno storico dirigente del Partito Comunista al quale si era iscritto già durante il regime fascista. La sua carriera politica era iniziata nel 1951 come deputato regionale della Sicilia, poi parlamentare nazionale per ben sette legislature, dal 1963 al 1992. E' stato direttore de L'Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista, dal 2011 al 2012. Dopo lo scioglimento del Pci aveva aderito al Pds.

