Terremoto Centro Italia, Camerino: finalmente riapre corso Vittorio Emanuele. Ultimati i lavori di sicurezza

A Camerino, in provincia di Macerata, finalmente è tutto pronto per la riapertura di corso Vittorio Emanuele, chiuso dal terremoto del Centro Italia del 2016. Si è svolto l'ultimo sopralluogo in quella che è ancora zona rossa, effettuato dal commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, e dal sindaco, Sandro Sborgia. Sono stati ultimati i lavori di sicurezza indispensabili per la riapertura e per iniziare così gli altri lavori. Sborgia ha dichiarato che finalmente "una porzione del centro storico torna fruibile. La riapertura del corso - ha aggiunto ancora il primo cittadino - rappresenta un momento fondamentale. E' un simbolo per tutta la cittadinanza e un forte messaggio di speranza".

