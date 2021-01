Scuola, Regioni scontente sulle riaperture: chiesto incontro urgente al ministro Speranza

18 gennaio 2021 a

Scuola, le Regioni chiedono un incontro urgente al ministro della salute, Roberto Speranza, sulla riapertura delle superiori. E' quanto emerso dalla conferenza unificata che si è conclusa nella serata di lunedì. "Sulla scuola serve chiarezza. Purtroppo è evidente che con la scuola superiore in presenza aumenta in modo consistente il rischio della diffusione del virus. Quindi è necessario togliere questo tema da posizioni politiche, come purtroppo ha fatto qualche ministro, e ragionare nel merito per tutelare ragazzi, famiglie e personale della scuola", ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La posizione dei governatori arriva proprio mentre Matteo Salvini, in televisione, evidenziava come "non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il governo, sulla pelle di studenti e insegnanti".

