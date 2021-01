Fiducia alla Camera, sette deputati ex M5S in soccorso di Conte: ecco chi sono, i nomi

18 gennaio 2021 a

a

a

Fiducia alla Camera, sette deputati ex M5s assicurano la maggioranza al premier Giuseppe Conte. Ecco chi sono. Oltre a Renata Polverini, che ha votato inaspettatamente per l'esecutivo e ha lasciato contestualmente Forza Italia, ci sono sette deputati ex grillini del gruppo misto non iscritti ad alcuna componente che oggi hanno votato la fiducia al governo. Si tratta, come si legge dai tabulati, di Piera Aiello, Nadia Aprile, Silvia Benedetti, Rosalba De Giorgi, Alessandra Ermellino, Lorenzo Fioramonti e Raffaele Trano. Assente alla votazione, nell'opposizione, l'ex ministro Maurizio Lupi, mentre tutti i 27 deputati di Italia Viva si sono astenuti, come da ordini di partito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.