Renata Polverini vota la fiducia al governo e annuncia: "Lascio Forza Italia"

Renata Polverini vota la fiducia al governo presieduto da Giuseppe Conte e poi annuncia: "Lascio Forza Italia". il voto dell'ex segretaria nazionale dell'Ugl arriva a sorpresa, contravvenendo agli ordini di partito. "Mi prendo le mie responsabilità, come ho sempre fatto", ha detto Polverini subito dopo il voto. Lapidario il commento di Antonio Tajani, vice presidente del partito guidato da Silvio Berlusconi: "Renata Polverini si è messa fuori dal partito". Il numero 2 degli azzurri è rimasto sbigottito, ammettendo come "non ci avesse anticipato nulla". Sarcastico anche Matteo Renzi: "Ora anche Renata Polverini in maggioranza, Conte raccatta chiunque", ironizza il leader di Italia Viva.

