Stasera in tv 18 gennaio, su La7 speciale Crisi di governo con Enrico Mentana

18 gennaio 2021

Cambia ancora una volta il palinsesto di La7 a causa della crisi di governo. Stasera in tv, lunedì 18 gennaio, ancora uno speciale condotto dal direttore del Tg, Enrico Mentana e dedicato alla delicata situazione politica che sta vivendo il Paese. Sarà analizzato e commentato il dibattito che si è svolto oggi alla Camera, dal discorso del premier Conte, alle dure repliche che ha dovuto subire dall'opposizione, fino al voto. Ma ovviamente si ipotizzeranno anche gli scenari della seduta di domani, 19 gennaio, al Senato che sarà decisiva per il futuro dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte e per lo stesso premier.

