Otto e mezzo oggi 18 gennaio, la crisi di governo al centro del programma di Lilli Gruber

La crisi di governo, il dibattito e il voto alla Camera, gli scenari per la decisiva seduta di domani al Senato. Saranno questi gli argomenti su cui si concentrerà stasera in tv, lunedì 18 gennaio, Otto e mezzo, il talk condotto dalla giornalista Lilli Gruber. Gli ospiti della puntata saranno Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale; Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto; Antonella Viola, immunologa e docente dell'Università di Padova; Lina Palmerini, giornalista de Il Sole 24 Ore. Al termine di Otto e Mezzo è in programma uno Speciale del Tg La7 sulla crisi di governo, condotto dal direttore Enrico Mentana.

