Crisi governo, Meloni chiama Conte "avvocato" e mai "presidente"

Schiaffo di Giorgia Meloni a Giuseppe Conte nella prima delle due giornate in cui la crisi di governo approda in Parlamento. La leader di Fratelli d'Italia non chiama mai il premier usando il termine "presidente", bensì ha usato unicamente la parola "avvocato". La presidenti di FdI è stata durissima nel suo intervento, con passaggi come "voliamo alto con le Mastella Airlines" o "qui c'è un solo virus e si chiama poltronismo", concludendo poi con "Conte si presenta pretendendo di ricostruire l’Italia dopo averla distrutta, raggranellando un gruppo di voltagabbana: io penso che questa volta il gioco non riuscirà. L’Italia ha bisogno di grande responsabilità, è vero, e noi di Fratelli d’Italia siamo così responsabili che la fiducia al governo Conte non l’abbiamo votata mai".

