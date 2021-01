Il governo ottiene la fiducia della Camera dei deputati con 321 voti

18 gennaio 2021 a

Il governo ottiene la fiducia alla Camera dei deputati con 321 voti. L'aula di Montecitorio, come previsto, approva la risoluzione della maggioranza, dopo l'intervento di questa mattina del premier Giuseppe Conte e la replica dello stesso premier iniziata intorno alle 17.15 e durata meno di mezz'ora. Si conclude quindi la prima delle due giornate in cui la crisi di governo è approdata in Parlamento; domani, martedì 19 gennaio, si inizia alle ore 9.30 con le comunicazioni del premier in Senato, dove c'è in gioco il destino politico di Conte e dell'alleanza Pd-M5s. Già oggi, alla Camera, i rumors davano previsioni fosche per l'esecutivo uscente, con la soglia di 161 voti ancora lontana.

