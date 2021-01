Crisi governo, appello ai parlamentari: "Da scelte che qualcuno compirà dipende il destino del Paese"

18 gennaio 2021 a

Il premier Giuseppe Conte ha rivolto un ultimo appello a tutti i parlamentari poco prima del voto di fiducia alla Camera. "Dalle scelte che qualcuno compirà in questa ora grave dipende il futuro del Paese", ha detto. Nel corso della replica, nell’Aula della Camera, dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni sulla situazione politica, il premier ha proseguito: "Il mio è un appello trasparente che propongo qui in Parlamento, per affrontare insieme le difficoltà del presente e costruire il futuro". Conte ha poi ricordato l'impegno portato avanti per "velocizzare la ricostruzione post sisma", nonché il contributo che il Parlamento può dare sul Recovery Plan.

