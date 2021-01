Crisi governo, Italia Viva conferma l'astensione alla Camera: Conte non può più contare sugli uomini di Renzi

18 gennaio 2021 a

Il premier Giuseppe Conte nel voto alla fiducia non potrà contare sui parlamentari di Italia Viva. L'astensione era data per scontata ormai da diversi giorni ed è stata confermata al termine di una riunione dei deputati del gruppo del partito guidato da Matteo Renzi. L'intervento del presidente del Consiglio e le possibili trattative che ci sono state nelle ultime ore, non hanno quindi cambiato la posizione politica di Italia Viva che continua nella sua strada e di fatto diventa opposizione del governo. Del resto alla vigilia del dibattito alla Camera, Renzi aveva utilizzato parole durissime per criticare la linea dell'esecutivo guidato da Conte.

