Covid, Burioni sui sanitari che non vogliono il vaccino: "Governo, che facciamo?"

18 gennaio 2021 a

a

a

Roberto Burioni torna a incalzare il governo sui casi dei sanitari che non vogliono il vaccino. "Governo, che facciamo? Non decidere è già una decisione". Questo l'ultimo tweet del virologo che torna a fare pressing sull’Esecutivo affinché prenda posizione sul problema degli operatori della sanità riluttanti a sottoporsi alla profilassi contro il Covid. Lo scienziato ha postato in merito un titolo di stampa relativo a una residenza per anziani di Pesaro: "Casa Aura, un sanitario su 3 non si vaccina. La direttrice: ’Una situazione che preoccupà". Nei giorni scorsi il sito MedicalFacts, fondato da Burioni, aveva trattato ampiamente il tema, ospitando un intervento della giurista Vitalba Azzollini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.