Crisi governo, Salvini contro Conte: "Parole lunari e disgustosa caccia al senatore. Prima il governo se ne va e meglio è per il Paese" | Video

18 gennaio 2021 a

a

a

"Abbiamo sentito delle cose lunari". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in un video pubblicato sui suoi profili social. Dure critiche a Giuseppe Conte per l'intervento alla Camera dei Deputati. Il capo del Carroccio parla di disgusto, imbarazzo, vergogna per la "caccia al senatore e per le offerte tre per due alla Mastella", ma sottolinea di aver riascoltato alcuni passaggi per capire "se avevo sentito bene".

Pesante il commento sul passaggio del discorso relativo al decreto legge Ristori, ma anche sulle scuole, così come sulla possibile legge proporzionale. "Ma ha finito di prendere in giro gli italiani? Prima questo governo se ne va, meglio è per il Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.