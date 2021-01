Stasera in tv 18 gennaio, su Rete 4 torna Quarta Repubblica: la crisi politica al centro della puntata

18 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 18 gennaio, classico appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4, inizio alle ore 21.20. La puntata si annuncia intensa, considerata la situazione politica e la discussione alla Camera per la crisi di governo. Annunciata la presenza di Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera; Michele Gubitosa parlamentare del M5S e Carlo Cottarelli. Oltre alla politica ampio spazio alla crisi economica, un reportage dalla Germania, un viaggio in Alto Adige e una intervista a Massimo Cacciari. Il faccia a faccia di questa settimana sarà dedicato ad Andrea Griminelli, uno dei più famosi flautisti del mondo. Enrico Ruggeri farà vedere e ascoltare in anteprima il video del singolo “L’America (Canzone per Chico Forti)”. Tra gli ospiti anche Alessandro Sallusti, Aldo Cazzullo, Pietro Senaldi, Roberto Arditti, Mario Giordano, Anselma Dell'Olio, Veronica Gentili, Luciano Capone, Daniele Capezzone, Alessandro Rico, suor Anna Monia Alfieri, Chiara Pannacci di Officine Italia e il presidente di Federterme, Massimo Caputi. Come sempre non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.