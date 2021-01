Giorgio Mulé duro contro Conte: "Lo denuncio per stalking"

18 gennaio 2021 a

a

a

Giorgio Mulé sbotta nei confronti del premier Giuseppe Conte: "Adesso basta, lo denuncio per stalking". Il commento, ironico, del portavoce di Forza Italia arriva dopo il discorso del premier che si è nuovamente appellato ai responsabili in vista del voto di fiducia. "Un uomo politicamente disperato ha tentato oggi alla Camera l’ennesima acrobazia, l’ennesimo esercizio di trasformismo sulla pelle degli italiani con un discorso stucchevole, senza alcun respiro, senza alcuna visione e proiettato soltanto a blandire improbabili responsabili in giro. Giuseppe Conte certifica, ove mai ce ne fosse bisogno, la sua incapacità di guidare il Paese e portarlo fuori dalle secche. Un elenco di 'abbiamo fatto' e 'faremo' senza la minima critica", sottolinea l'ex direttore di Panorama.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.