Governo, Razzi: "Domani vado in Senato a guardare quelli che mi davano del voltagabbana"

Governo, Antonio Razzi si prende la sua rivincita in vista del voto di fiducia: "Domani vado in Senato a guardare quelli che mi davano del voltaggabana". L'ex deputato di Noi Sud, eletto nelle liste dell'Italia dei Valori, nel 2010 venne preso come emblema della "compravendita" dei parlamentari quando sostenne, con il collega Domenico Scilipoti, l'allora governo guidato da Silvio Berlusconi. E da ex di Forza Italia, aggiunge: "Se il partito mi dicesse di votare sì, voterei sì, no se invece mi dicessero di votare no£. E Renzi? "Renzi è uno che vorrebbe sempre essere coccolato. E c’è riuscito: è dappertutto, tv, giornali, radio, internet. Ora, infatti, chissà che non decida che va bene così e torna ad avvicinarsi al governo".

