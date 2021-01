Governo, Tajani: "Forza Italia voterà no alla fiducia a Conte"

18 gennaio 2021 a

Governo, Forza Italia voterà "no" alla fiducia al premier Giuseppe Conte sia alla Camera che al Senato. Ad annunciarlo è il vice presidente del partito guidato da Silvio Berlusconi, Antonio Tajani. "Non mi pare un discorso di altro profilo, non si dovrebbe parlare di posti a disposizione... A noi non ci interessano posti. Sono rimasto deluso. Abbiamo ribadito la nostra posizione: non voteremo la fiducia al governo di sinistra nè alla Camera, nè al Senato, che probabilmente non avranno la maggioranza", ha detto l'ex presidente del parlamento europeo dopo l'intervento del premier nell'aula di Montecitorio di questa mattina. Gli azzurri, quindi, restano compatti sulla stessa linea di Lega e Fratelli d'Italia.

