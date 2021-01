Governo, Binetti: "Non do la fiducia a Conte"

18 gennaio 2021 a

a

a

Governo, la senatrice Paola Binetti ha fatto la sua scelta: "Non do la fiducia a Conte". Il discorso del premier, ha detto l'ex candidata alla presidenza dell'Umbria, "dal punto di vista della comunicazione è stato incline a riconoscere alcuni errori ma è stato anche molto auto assolutorio. Come voto al massimo gli darei la sufficienza, un sei". Opite di Un Giorno da Pecora, la senatrice aggiunge: "Ad oggi, con la fragilità che possono avere le decisioni prese in un momento di grande evoluzione, col pregresso di quanto fatto da Conte finora non posso dargli la fiducia. Il premier ha detto una serie di vedremo, faremo, vedremo cosa farà. Quindi dico: domani voto no, dopodomani vedremo", ha aggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.