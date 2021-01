Crisi governo, Borghi (Lega): "Montagna di guano sotto il tappeto, ve ne andrete come chi ha occupato una casa e defecato per terra"

18 gennaio 2021 a

Durissimo intervento di Claudio Borghi, deputato della Lega, nel dibattito alla Camera per la crisi di governo. Il parlamentare del Carroccio ha urlato in aula nei confronti dell'esecutivo "tra voi non ce n'è uno che se ne salva. Non avete ottenuto nulla, il Pil del Paese sarà inferiore del 10%". Poi si è rivolto direttamente al premier Conte: "Presidente, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza".

