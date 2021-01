Capitale della cultura, Procida batte le grandi città e viene nominata per il 2022

18 gennaio 2021 a

Il piccolo comune di Procida (poco più di 10mila residenti), è stato scelto come Capitale italiana della cultura per l'anno 2022. La proclamazione è avvenuta dopo che la giuria ha esaminato dieci progetti presentati dalle città che si sono candidate. La nomina è stata ufficializzata alla presenza del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Procida ha battuto le altre città che si erano candidate e cioè Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra. Il premier Giuseppe Conte lo ha sottolineato nel corso del suo discorso alla Camera dei deputati.

