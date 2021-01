Crisi governo, Conte alla Camera: "Sono qui a testa alta, non per arroganza, ma nella consapevolezza del nostro grande impegno"

18 gennaio 2021 a

"La maggioranza ha dimostrato grande senso di responsabilità. Sono qui a testa alta non per arroganza ma nella consapevolezza dell'impegno che ci abbiamo messo". E' iniziato così il discorso di Giuseppe Conte alla Camera dei deputati. Il premier ha aggiunto che "posso parlare a nome di chi ha impegnato tutte le proprie energie per cercare di tutelare il Paese. In questi mesi la maggioranza ha dimostrato grande responsabilità anche nei passaggi più critici". Il premier poi ha iniziato ad elencare quelle che a suo avviso sono state le iniziative positive del governo da lui guidato, definite scelte strategiche: "Tutta politica è stata la scelta di destinare ingenti risorse, più di 100 miliardi di indebitamento netto, a lavoratori, imprese, famiglie con i ristori, e ci hanno permesso di erigere una cintura sociale ed economica". Secondo il premier l'esecutivo "anche nei momenti più complessi dell’emergenza sanitaria ed economica non ha mai rinunciato a porre le basi per il rilancio del Paese. Abbiamo subito raccolto la sfida di trasformare le difficoltà in opportunità". Poi ha sottolineato che "la risposta del governo alle sfide della pandemia è visibile. Sono qui per spiegare una crisi di cui non ravviso alcun fondamento".

