Matteo Renzi a Non è l'Arena: "Commissione d'inchiesta sul Covid. Ora serve chiarezza su costi e segreto di Stato"

18 gennaio 2021

"Io sogno due cose". Sono le parole di Matteo Renzi, pronunciate durante Non è l'Arena, il talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti sul La7. Ma quali sono i sogni dell'ex premier che ha innescato la crisi di governo? Il primo è un accordo tra tutte le forze politiche per un progetto comune di riforma delle istituzioni: "Da Conte a Salvini, da Berlusconi a Di Maio, da Meloni a Zingaretti". E il secondo sogno? "Mi piacerebbe tanto una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Perché non c'è chiarezza sulle mascherina? Perché non si sa quanto costano i tamponi? Perché su alcuni acquisti c'è il segreto di Stato? Perché sul Covid qualcuno non vuole trasparenza?".

