Governo, Conte chiede la fiducia in Parlamento e non molla: "Andremo avanti anche senza i 161 voti al Senato"

Iniziano i due giorni più caldi della storia del governo Conte bis. Lunedì 18 gennaio e martedì 19 il premier chiederà la fiducia al Parlamento. Lunedì è atteso alla Camera dei Deputati, mentre martedì sarà in Senato. Intanto Conte continua a ripetere: "Con la pandemia da Covid l'Italia non può permettersi un vuoto di potere - ha sottolineato con i suoi - O c'è questo governo o si va alle elezioni. Senza centristi è più dura - avrebbe ammesso secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera - ma se prendo la fiducia anche con qualche voto in meno dei 161, il governo continua il suo viaggio".

Renzi attacca il premier Conte sui servizi segreti: "Pensa di bastare a se stesso"

Conte prosegue: "Ma sarà un governo debole", ha ammesso. Insomma, andiamo a contarci in Parlamento e poi si vedrà. Dal Pd, Zingaretti e Franceschini lo avrebbero rassicurato: "Pensiamo a vincere e poi si rafforzerà la maggioranza, dal programma, alla squadra, ai voti in Parlamento", hanno sottolineato i due leader Pd.

