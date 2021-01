Non è l'Arena, Jacopo Fo: "A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare in Rai?"

17 gennaio 2021 a

a

a

Durissima provocazione di Jacopo Fo durante Non è l'Arena, il talk condotto la domenica sera su La7 da Massimo Giletti. Lo scrittore, attore, regista, fumettista e blogger, durante il dibattito sul Covid 19 e la crisi di governo, prende la parola e critica senza mezzi termini la gestione della Rai, la televisione di Stato. "A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare alla Rai?". Ironica la risposta di Massimo Giletti che risponde sorridendo: "Non lo chieda a me, sono l'ultimo a poter dare una risposta". Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni di Jacopo Fo durante la puntata di Non è l'Arena.

