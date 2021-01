Non è l'Arena, Alessandra Moretti urla: "Posso parlare oppure mi fate fare la bella statuina?"

17 gennaio 2021 a

Ancora una volta Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, perde la pazienza durante Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7, con cui tra l'altro ha avuto in passato una storia sentimentale. Nella discussione sulla situazione che sta vivendo il Paese a causa dell'emergenza Covid 19, Moretti alza la voce: "Mi fate parlare o no? Devo fare la bella statuina? Mi fate dire quello che penso?". L'europarlamentare riesce ad ottenere la parola e dice la sua sull'impegno del governo per aiutare gli italiani in difficoltà economica. Ma subito dopo è Guido Crosetto ad urlare, puntando il dito contro gli errori che a suo avviso ha fatto il governo.

