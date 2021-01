Non è l'Arena, Renzi: "Mi sto mangiando le mani per non aver causato la crisi su Bonafede"

17 gennaio 2021 a

"Mi sto ancora mangiando le mani per non aver causato la crisi su Bonafede". Lo ha detto Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, durante Non è l'Arena, il talk della domenica sera, condotto su La7 da Massimo Giletti. Renzi, che ha parlato a lungo e senza veli del perché ha causato la crisi del governo, ha spiegato che in quella occasione ha fatto prevalere "il bisogno di tenere tutti insieme dentro la maggioranza, a dimostrazione che non ce l'ho con Conte e che ne abbiamo fatto mille prima di rompere". Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni di Matteo Renzi sulla questione giustizia.

