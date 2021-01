Che tempo che fa, Bersani: "Governo Conte avrà la fiducia in parlamento"

17 gennaio 2021 a

Pierluigi Bersani è sicuro, il governo Conte avrà la fiducia del parlamento. Lo ha detto domenica 17 gennaio durante un collegamento con la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio su Rai3. "Penso che in parlamento ci siano i numeri, anche per un voto". Ma per l'esponente di Articolo Uno la vera sfida sarà da mercoledì quando dovranno essere discusse le misure per aiutare l'economia in crisi: "Credo che lì ci sia una prova che un Governo deve superare, per vedere cioè se nell'emergenza esiste un supporto parlamentare".

Poi Bersani ha aggiunto: "Siamo in una pandemia che ha provocato 80 mila morti e qualche milionata di feriti gravi in economia, penso che il senso di responsabilità ci dica che ci vuole una soluzione politica nuova da costruire". Meglio i responsabili o un rientro di Italia Viva?, ha chiesto Fazio: "Penso di sì, a patto che venga fuori una forza moderata che possa fare un patto con la coalizione".

