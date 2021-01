Non è l'Arena, Renzi: "Sui servizi segreti Conte pensa di bastare a se stesso"

17 gennaio 2021 a

A Non è l'Arena il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sollecitato da Alessandro Sallusti, parla della vicenda dei servizi segreti, su cui ha pesantemente criticato il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte: "Tutti i presidenti del consiglio - dice Renzi - hanno affidato l'incarico di gestire i servizi segreti. Conte pensa di bastare a se stesso. In questo Paese bisogna rispettare le tradizioni democratiche, altrimenti va a finire come per Trump in America". Poi con Massimo Giletti precisa: "In Italia non c'è il rischio che venga assaltato il Parlamento". Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni di Matteo Renzi a Non è l'Arena.

