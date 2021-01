Crisi governo, vertice dei partiti pro Conte. E Renzi attacca ancora: "Soldi sui ristori, non sui banchi a rotelle"

17 gennaio 2021 a

a

a

I partiti che reggono il governo Conte provano a fare quadrato. Per le ore 17 di oggi, domenica 17 gennaio, è stato convocato un vertice tra i capigruppo e il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante Mezz'Ora in più su Rai 3 ha dichiarato che "al buio si fanno gli appuntamenti non le crisi". E ha spiegato ancora una volta che non si sente parte della maggioranza, ma non va certo all'opposizione dell'Italia: "Se ci sono da mettere i voti sui ristori e sullo scostamento di bilancio, ce li mettiamo. Se c'è da metterli sui banchi a rotelle bis o sul cashback sono soldi buttati"- E ancora: "La cosa che più mi ha stupito è l’odio sui social. E’ tipico del populismo". Poi sulla seduta di domani alla Camera: "Conte viene in Aula. Noi gli avevamo chiesto ‘ritieni di cambiare qualcosa su quanto è stato fatto o nel governo? Il presidente del Consiglio ha risposto ‘ho il governo migliore del mondo’. A quel punto abbiamo chiesto possiamo metterci sulle cose da fare? Il presidente del Consiglio ha risposto di no, ha detto vado in Aula. Il portavoce del premier ha detto asfaltiamo il premier. E io non credo avranno la maggioranza". Se Italia Viva rientrerebbe in un governo Conte? "Lui ha detto di no, noi non avevamo nessun veto su lui".

