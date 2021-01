Scuola, superiori: riunione urgente Cts su riapertura

17 gennaio 2021 a

Ripresa delle lezioni alle superiori, Speranza convoca i tecnici. Scuola, c'è anche l'ipotesi di un ulteriore rinvio della ripresa delle lezioni in presenza. Secondo quanto riferisce un lancio dell'Ansa il comitato tecnico scientifico del governo sull'emergenza Covid si riunirà a breve per un vertice urgente sul tema della scuola. A chiedere la riunione sarebbe stato il ministro della Salute Roberto Speranza che, da quello che filtra, ha convocato i tecnici per avere un parere sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori (al 50%) nelle zone gialle e arancioni. I tecnici dovranno dare un parere anche su un eventuale rinvio della didattica in presenza. I dati sulla pandemia stanno spingendo il governo sulla linea della prudenza.

