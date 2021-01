Crisi Governo, Conte lavora già al discorso. Dietro le quinte i tessitori cercano i "responsabili". M5s compatto, ma la partita è sempre più dura

17 gennaio 2021 a

a

a

Quella di oggi, 17 gennaio, è una domenica intensa dal punto di vista delle trattative politiche. La crisi di governo innescata definitivamente dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva e dalla dura presa di posizione del partito di Matteo Renzi nei confronti del premier Giuseppe Conte, ha stavolto il quadro politico degli ultimi mesi. Conte ha bisogno di voti in Senato per continuare a guidare il consiglio dei ministri. Tra venerdì sera e l'inizio di sabato sembrava possibile mettere insieme una pattuglia di quelli che una volta venivano chiamati responsabili, ora ribattezzati costruttori, di fatto voltagabbana. Ma dal pomeriggio di sabato dopo la presa di posizione dell'Udc, che ha confermato di restare nel centrodestra, la situazione sembra più complessa. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno bisogno di coinvolgere altri senatori, altrimenti difficilmente Conte riuscirà ad ottenere la maggioranza in aula. In queste ore febbrili, appare chiaro che il M5S è compatto con il premier (a parte chi lo ha già lasciato), così come il Pd. Il premier lavora già al discorso che porterà in aula e dietro le quinte c'è chi cerca di allargare il numero dei senatori che daranno la fiducia al presidente dei ministri, pur avendogliela negata per mesi e mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.