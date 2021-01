Crisi governo, Renzi: "Conte senza Italia Viva non ce la fa. Coalizione guidata dal Pd"

17 gennaio 2021 a

Matteo Renzi torna a proporre una soluzione per uscire dalla crisi di governo aperta dopo le dimissioni delle due ministre (Bellanova e Bonetti) del suo partito. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il leader di Italia Viva si dice sicuro: "Il premier Giuseppe Conte senza Italia Viva non ce la fa ad avere la fiducia". Insomma, per Renzi il governo giallorosso non riuscirà a trovare in Parlamento quei numeri necessari per restare in piedi visto anche il passo in dietro di diverse formazioni moderate.

"Se Conte e i suoi continuano a dirci no, consegneranno il Paese a Salvini e il Quirinale ai Sovranisti", dice l'ex premier. La via d'uscita per il leader Iv e un nuovo patto di coalizione con il Pd "che deve avere un ruolo centrale".

