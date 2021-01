Nuovo Dpcm, spostamenti verso seconde case anche fuori Regione

17 gennaio 2021 a

Il nuovo Dpcm anti Covid consente di spostarsi, anche tra Regioni diverse, verso le seconde case Un'interpretazione di Palazzo Chigi fa luce sulla vicenda..Ci si può spostare verso la seconda abitazione solo con il nucleo familiare nelle zone gialle, ma anche in quelle arancioni e rosse. Permesso anche lo spostamento verso case prese in affitto purché il contratto non sia di breve durata.

Non si può andare con gli amici ma solo con conviventi e minori. Per tutti gli altri spostamenti resta in vigore fino al 15 febbraio il divieto di spostarsi tra Regioni se non per comprovate urgenze, motivi di salute o per lavoro presentando l'autocertificazione.

