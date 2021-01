Covid vaccino, in Italia somministrate 1.113.111 dosi. Campania regione virtuosa

16 gennaio 2021 a

Sono 1.113.111 le dosi di vaccino Covid somministrate in Italia a 697.778 donne e 415.333 uomini. Coinvolti 825.742 operatori sanitari e sociosanitari, 109.879 persone fra il personale non sanitario e 99.985 ospiti delle strutture residenziali. I dati sono aggiornati a sabato 16 gennaio.

La percentuale più alta di vaccinazioni in Campania con il 93,3%, fanalino di coda la Calabria, unica regione in Italia che ha somministrato metà delle dosi consegnate, ferma al 47,3%. In termini numerici, è la Lombardia (74,2%) quella con più somministrazioni: 174.817. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento contenuto nel report somministrazione vaccini anti Covid-19, a cura della presidenza del Consiglio.

