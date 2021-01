Covid, Lombardia contro la zona rossa. Fontana: "Ricorso al Tar per sospendere ordinanza"

16 gennaio 2021 a

Lombardia zona rossa, ma dopo la firma dell'ordinanza da parte del ministro della salute la Regione reagisce con un ricorso al Tar. Da domenica 17 fino al 31 gennaio la Lombardia è zona rossa. Ma Fontana, come preannunciato, ha detto che lunedì 18 impugnerà l'ordinanza chiedendo al tribunale amministrativo una misura cautelare urgente, ossia la sospensiva. La decisione di attuare in Lombardia le restrizioni più dure è arrivata dopo che il ministero della salute ha ufficializzato un indice Rt troppo altro: 1.39. Tuttavia la Regione non molla. Anche il vicepresidente Letizia Moratti ha invitato Speranza a sospendere immediatamente l'ordinanza e i suoi effetti.

