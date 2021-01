Crisi governo, la certezza di Matteo Renzi: "Non hanno i numeri per la fiducia a Conte. E noi lavoriamo sui contenuti"

16 gennaio 2021 a

a

a

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non hanno i numeri per salvare il governo Conte. Ne è convinto Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Secondo le indiscrezioni pubblicate dall'agenzia AdnKronos, lo ha detto ai parlamentari del suo partito durante l'assemblea, chiedendo loro di restare uniti e di mantenere la posizione degli ultimi giorni. L'ex premier ha anche spiegato che domani, domenica 17 giugno, faranno il punto per stabilire come comportarsi politicamente nei prossimi giorni. Secondo i rumors sulla riunione, Renzi ha detto ai suoi di essere molto "fiero di come stiamo lavorando. Noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del Palazzo. Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.