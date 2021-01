Governo in crisi, prete ai fedeli: "Politici non all'altezza, me ne andrei dall'Italia"

16 gennaio 2021 a

I politici italiani non sono all'altezza. Lo ha detto un parroco della Calabria, parlando con i fedeli dopo la messa: "Se avessi l'età me ne andrei dall'Italia". E' stato filmato ed il video è diventato immediatamente virale. Don Pietro De Luca, parroco di Paola (Cosenza), ha precisato che era l'argomento era "salvaguardiamo le parole per salvaguardare la nostra vita". Nel suo discorso ai fedeli ha anche fatto un esempio per sintetizzare il suo concetto: "Di Maio dopo avere incontrato un uomo dello spessore di Mario Draghi non avrebbe dovuto dire che gli aveva fatto una bella impressione. Ma insomma, un po’ di umiltà, sennò non ci capiamo più". Sulla crisi di governo sostiene che non è maturo "il senso di responsabilità in Italia perché le cose non dovrebbero andare in questo modo".

https://fb.watch/32N4v6PD8n/

E nell'analisi non manca un giudizio su Matteo Renzi: "Renzi sa giocare con la politica però forse la confonde col pallone. Un po’ baro, giocatore di azzardo si è innamorato di se stesso e di quello che gli altri gli hanno detto che sa fare". E ancora: "Il lusso di una crisi di governo non ce lo possiamo permettere. La gente non ne vede la necessità, ora sono altre le cose che servono. Così è la morte dell’Italia. La gente ora ha altre cose da risolvere: il vulnus della scuola, il non stare insieme che crea malinconia, solitudine, case spesso troppo piccole per fare stare dentro tante persone in momenti così difficili nella pandemia: questi sono i problemi. Ci vuole coraggio a non rendersene conto". E non risparmia una critica alla Chiesa, tirando in ballo le parole che Pertini disse davanti Wojtyla: "La Chiesa fa tanto ma potrebbe fare di più".

