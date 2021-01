Il Vaccino AstraZeneca potrebbe essere riservato solo agli under 55. Cavaleri (Ema): "Opzione possibile"

16 gennaio 2021 a

a

a

Il vaccino anti Covid AstraZeneca potrebbe essere somministrato soltanto sulla popolazione under 55. Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Agenzia europea del farmaco, l'Ema, lo ha spiegato durante un collegamento su Sky Tg24. "E' assolutamente possibile, anche se non è la via che viene normalmente seguita per i nuovi vaccini, a meno che non ci siano ragioni precise che indichino che il rapporto rischio-beneficio in una certa popolazione può essere negativo o ci sono poche informazioni". Cavaleri ha precisato che non esclude affatto "che possa essere un’opzione, anche se stiamo lavorando per vedere se si può arrivare ad un’approvazione che copra tutta la popolazione, senza dare restrizioni iniziali. Questo anche se i dati sugli anziani, a questo punto, sono molto limitati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.