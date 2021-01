Giorgia Meloni, bordate su Di Maio: "I voltagabbana ora sono diventati responsabili. Pensano di prendere in giro gli italiani?"

16 gennaio 2021 a

Bordate di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sul Movimento 5 Stelle che negli ultimi mesi si è trasformato in un partito come tutti gli altri, dimenticando quelli che erano i suoi principi fondamentali. Meloni sul suo profilo twitter pubblica il video in cui Luigi Di Maio, punto di riferimento dei grillini ed attuale ministro degli Esteri, attaccava duramente i parlamentari che cambiavano partito.

"Li chiamavano voltagabbana. Ora sono diventati responsabili o #costruttori. Sul serio pensano che gli italiani si possano prendere in giro così?". Quel video di Luigi Di Maio è ormai diventato virale, pubblicato e ripubblicato su tutti i social.

