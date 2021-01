Roberto Burioni sul vaccino obbligatorio per i sanitari: "Il governo decida subito"

16 gennaio 2021 a

a

a

Non si placano le polemiche sul vaccino anti Covid 19. Diventano ancora più intense dopo la vicenda che è accaduta in Alto Adige, dove quattro dosi sono state gettate perché gli addetti di una casa di riposo che si erano prenotati, hanno poi cambiato idea e non si sono più fatti somministrare il farmaco che nel frattempo era stato scongelato.

Sulla questione interviene anche il virologo Roberto Burioni che con un tweet tira in ballo il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Il ministro fa affidamento sulla responsabilità dei sanitari per una loro vaccinazione. Mi pare evidente che questa fiducia è stata mal riposta. Bisogna decidere immediatamente se rendere il vaccino obbligatorio per i sanitari e lo deve decidere il governo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.