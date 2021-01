Crisi Governo, Merlo (Maie): "La fiducia passerà al Senato. Alcuni ci stanno ripensando"

16 gennaio 2021 a

"Siamo ottimisti, la fiducia passerà al Senato", Ne è convinto Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri e fondatore del Maie, nonché artefice della nascita del gruppo parlamentare Maie-Italia 2023 che ha deciso di sostenere l'esecutivo Conte "non cercando responsabili ma costruttori a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo" aveva spiegato.

"I numeri li sapremo martedì, perché c'è ancora chi sta ripensando" alla situazione. Aggiunge Merlo: "Bisogna cercare di fare un governo, crediamo nel progetto politico di Conte: è il progetto giusto per rilanciare l'Italia" ha aggiunto Merlo parlando a Rai News 24.

