Bologna, clienti cacciano polizia locale dal ristorante aperto nonostante i divieti Covid. Il video

Clienti di ristorante cacciano i vigili urbani arrivati per far rispettare i divieti imposti dalle norme anti Covid. E' accaduto a Bologna dove un locale, aderendo alla campagna #Ioapro, ha aperto i battenti facendo sedere le persone a tavola. Poco dopo sul posto, come avvenuto in varie parti d'Italia sono arrivati gli agenti della polizia locale.

Disobbedienza civile a Bologna, #IoApro! Cittadini contro governo Conte cacciano la Polizia Locale dal ristorante al grido: "Libertà! Libertà! Libertà!" Popolo sovrano. Tutto ciò è semplicemente meraviglioso! Viva la libertà, sempre! https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/iaTRqsGevj — RadioSavana (@RadioSavana) January 16, 2021

Tuttavia, come documenta un video pubblicato da Radio Savana i clienti hanno allontanato i vigili al grido "Libertà, Libertà". Nel filmato si vedono gli agenti andare verso l'uscita e i clienti, opportunamente distanziati, "Un atto di disobedienza civile", secondo chi ha girato il filmato ricondiviso da centinaia di utenti

