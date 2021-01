Matteo Renzi, altra bordata: "Non avrò mai paura di dire quello che penso"

16 gennaio 2021 a

a

a

"Il giorno in cui avrò paura di dire ciò che penso o rinuncerò ad una sfida in nome della convenienza, vorrà dire che non sono più io e non sono più pronto all’agone politico". Matteo Renzi non si tira indietro e ci mette ancora la faccia. Le polemiche delle ultime ore sulla crisi di governo causata da Italia Viva, non sembrano aver scalfito l'ex premier e leader del partito, sempre più convinto dell'importanza della scelta che ha fatto insieme agli esponenti di Iv.

Occorrerà attendere la giornata di martedì per capire se il governo in Senato avrà ancora i numeri per continuare oppure se il premier Giuseppe Conte dovrà lanciare la spugna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.