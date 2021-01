Covid, in Toscana 436 casi nelle ultime 24 ore. I vaccini somministrati sono oltre 64mila

16 gennaio 2021 a

a

a

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati ufficializzati 436 nuovi casi di Covid. Il tasso di positività è il più basso degli ultimi giorni: l'8.69%. Lo annuncia su Facebook il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, anticipando i dati del bollettino quotidiano sulla pandemia. Mazzeo fa anche il punto sulla campagna di vaccinazione e spiega che sono state somministrate 64,268 dosi e ribadisce che l'Italia è il primo Paese dell'Ue per numero di cittadini che hanno ricevuto il farmaco. Il presidente del consiglio regionale pubblica anche un breve messaggio che un cittadino gli ha inviato per complimentarsi per l'efficienza del personale sanitario che si occupa del vaccino all'ospedale Santa Chiara di Pisa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.