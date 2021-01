Crisi di Governo, Carlo Calenda: "Mastella mi ha chiesto appoggio a Conte in cambio di ok Pd su Roma"

16 gennaio 2021 a

"Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente" scrive su twitter Carlo Calenda riferendosi a Mastella. "Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla" twitta il leader di Azione.

Crisi Governo, Calenda attacca a Tagadà: "Una buffonata, Conte e Renzi come due adolescenti con problemi di testosterone"

Nelle ore precedenti Calenda aveva analizzato così la crisi del Governo: "Questo modo di fare politica è assurdo e non lo condivido in nulla. Questo governo non l’ho mai condiviso, ma se ci stai dentro e lo fai cadere in piena pandemia, in mezzo al Recovery fund, senza spiegare cosa vuoi, questo per me è del tutto incomprensibile e non trovo sia corretto, lineare e trasparente" escludendo "totalmente" anche un riavvicinamento a Renzi.

