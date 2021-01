Governo, Matteo Salvini a Titolo V: "Berlusconi processato per compravendita senatori, ora sono tutti anime pie"

15 gennaio 2021 a

a

a

"In questo momento prevale lo sconcerto, la pena e il disgusto nel centrodestra. Conte Renzi, Di Maio, Mastella, i responsabili, la compravendita dei senatori stanotte e domani notte, è qualcosa che non mi appassiona" ha esordito Matteo Salvini, ospite di Titolo V su Rai3, intervistato dal giornalista umbro Roberto Vicaretti. Sul futuro del Governo dice: "Se Conte ha i numeri per andare avanti lo faccia altrimenti si faccia da parte. Fare un governo con Renzi? Un'idea che non mi sfiora". Quindi aggiunge sui responsabili: "Berlusconi è andato a processo per la cosiddetta compravendita dei senatori, ora invece sono costruttori, anime pie....".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.