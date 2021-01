Governo, Matteo Renzi a Titolo V: "Non ci compreranno con tre poltroncine"

15 gennaio 2021 a

Martedì sera chi piangerà, Renzi o Conte? Alla domanda del giornalista umbro Roberto Vicaretti con cui il conduttore di Rai3 di Titolo V apre la trasmissione, Matteo Renzi risponde così: "Spero che rida l’Italia, questo racconto per cui è uno scontro personale, non funziona. Non stiamo attaccando il premier Conte ma perché diano soldi per la sanità, il Mes, che sblocchino i cantieri per l’alta velocità". Il leader di Italia Viva poi ha aggiunto: "Margini per tornare a un tavolo? Abbiamo sempre detto di essere disponibili a discutere senza veti e senza impiccarsi a nomi. Di sicuro non ci compreranno con due o tre sgabelli o poltroncine..."

